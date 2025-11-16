Un tempranero gol de Gastón Valles da la victoria a Unionistas

No hay fórmula más efectiva en el fútbol que la del 9 y el 1. Un delantero que marque y un portero que pare. Parece simple pero es tremendamente complicado. Y Unionistas ejecutó ese plan de forma magistral en Talavera. Gastón Valles hizo el 0-1 (a la postre definitivo) en el minuto 4; Unai Marino se convirtió en un 'paralotodo' hasta el pitido final.

El once titular de Unionistas estuvo formado por Unai Marino bajo palos; Olmedo, Encuentra, Gorjón y Farru en defensa; Juanje, Jota, Álvaro Gómez y Aarón Piñán en la medular; y Abde por detrás de Gastón Valles.

La salida al campo unionista, con más de 300 aficionados alentando desde la grada de El Prado, fue muy buena. Álvaro Gómez probó fortuna a los 37 segundos y Gastón Valles ya daba ventaja a los charros a los cuatro minutos. El uruguayo cazó con la cabeza en el segundo palo un centro de Olmedo desde la derecha.

El gol, lejos de espolear a Unionistas en busca del segundo, hizo que el Talavera despertara. Unai Marino evitó el empate con un buen pie abajo a disparo de Aleix Roig y Valen y Pitu dispararon desviado. Los locales apretaban y metían a los charros en campo propio y tan solo Jota daba algo de aire con balón a Unionistas. En el tramo final de la primera mitad, un regate de tacón de Valen a Encuentra acabó con un pase desde la línea de fondo y, por suerte para los charros, Olmedo se anticipó a los atacantes locales.

El segundo tiempo fue una constante del Talavera en buscar la meta charra. A los cinco minutos de la reanudación, Unionistas se libró de un más que posible penalti de Olmedo a Pitu Doncel. La colegiada, que fue a ver la acción al FVS, desestimó la petición del Talavera. Y Unionistas respiró.

El que no tuvo tiempo para respirar fue Unai Marino. El meta vasco estuvo exigido de forma continua por un Talavera ofensivo y sin mordiente. Y Unai Marino estuvo excelente, dio seguridad en cada acción e intervino en varias ocasiones para evitar el 1-1. El pitido final mandó los tres puntos a Salamanca y certificó que Unionistas crece en el día a día con Mario Simón.