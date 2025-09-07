Un tempranero gol de Roberto da los tres puntos al Guijuelo

sdfasfsdafadsfasdf

El equipo titular de los chacineros estuvo formado por Johan Guzmán en la meta; Boigues, Flórez, Juan Carlos y José Ruiz en defensa; Cristóbal y Kinateder en el doble pivote con Mesfin y Alberto Martín en las bandas, y Roberto y Álex García como jugadores más adelantados.

No tardó ni dos minutos en convertir el 1-0 el conjunto de Dani Romo. Mesfin centra desde la derecha y Roberto cabecea a la red el balón.

Sin embargo, el equipo chacinero perdió la oportunidad de darle continuidad a su buen inicio y fue Johan Guzmán el que apareció para detener un penalti al cuarto de hora. Con ventaja mínima para los chacineros se llegó al tiempo de descanso en el Municipal Luis Ramos.

Los chacineros pudieron matar el partido en el minuto 11 de la reanudación con un cabezazo de Flórez que se estrelló en el poste. Dani Romo movió el banquillo con la entrada de Segura por Mesfin.

Pero el que tuvo que volver a aparecer, en el minuto 66, fue Johan Guzmán para mantener la renta chacinera con una gran intervención. Pudo matar Alberto Martín el partido en el descuento. No lo hizo. Por suerte, el Guijuelo no lo necesitó. Los tres primeros puntos ya están en el casillero jamonero.