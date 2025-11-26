Teresa Moríñigo logra la plata en el FIP Bronze Lucena

Teresa Moríñigo avanzó a la final de la FIP Bronze Lucena, pero no pudo conseguir el título. La pareja formada por Blanca Arriola y la charra cayó en la final por 6/4 y 6/3 ante la pareja número uno, formada por Clasca Vidiella y la mexicana Vano.

“Se nos resiste el título en un buen partido por parte de las cuatro. Enhorabuena a las rivales. Cositas apuntadas para mejorar. Seguimos en el camino, equipo”, admitía Teresa Moríñigo.

El próximo reto de la jugadora charra será, además, el último torneo de la temporada: el FIP Bronze Castellón.