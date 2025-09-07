Teresa Moríñigo se proclama ganadora del Esc Pádel en Finlandia

Buenas noticias para la jugadora de pádel salmantina Teresa Moríñigo. La charra se proclamó campeona del Esc Pádel en Finlandia junto a su compañera Blanca Arriola.

La final del FIP Bronze emparejó a la pareja española contra la italiana Giorgia Rosi y la española Ainize Santamaría y cayó del lado de Moríñigo – Arriola por un marcador de 1/6, 6/2 y 0/6.

La jugadora del CEPPADEL sigue dando pasos adelante en la competición y creciendo en la pista en cada torneo, como muestra la victoria final en el Esc Pádel en Finlandia.