Terremoto interno en la UD Santa Marta

La Unión Deportiva Santa Marta es un polvorín interno. La ruptura entre el presidente y el director deportivo (que cuenta con el apoyo de los formadores con mayor peso en el club) es evidente y parece que no hay vuelta atrás.

En la última semana ha habido diferentes reuniones cruzadas y ya no hay punto de retorno. La guerra interna se ha desatado entre la directiva, encabezada por Roberto Martín, y el director deportivo, Jorge González Rojo, más un número elevado de coordinadores y formadores.