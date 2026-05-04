Tomás Cáceres pide el apoyo para el filial de Unionistas: “Nos ayudaría un montón que viniese la máxima gente posible”

Durante muchas jornadas han sido un equipo al que la suerte le ha dado la espalda. Sin embargo, Unionistas B se jugará la permanencia en la última jornada de Tercera RFEF y depende de sí mismo ante el Numancia B. El club ha pedido apoyo a través de sus redes sociales y el centrocampista Tomás Cáceres también hace lo propio antes del importante partido.

Último encuentro ante el Numancia B. “Con mucha ilusión porque, después de todo el año estar abajo, tenemos la opción de salvarnos en el último encuentro. Además, dependemos de nosotros mismos. Vivimos muy intensamente la última jornada de Segunda RFEF y ahora tenemos la opción de salvarnos en Tercera RFEF en nuestras manos”.

Un año muy complicado. “No empezamos mal la temporada, pero luego estuvimos una vuelta entera sin ganar. No es que jugásemos mal, es que la falta de experiencia de todos, nos hizo mucho daño. Hemos podido enderezar la situación y ahora dependemos de nosotros mismos. Siempre hemos estado unidos”.

¿Ha sido injusto el fútbol con el filial de Unionistas? “Siempre nos repite Javi Sierra que el fútbol devuelve lo que le das y yo creo que esta temporada hemos tenido partidos de llegar nueve veces al área y no meter ninguno y luego recibir en la primera ocasión del rival”.

El sprint final del equipo. “Ha sido muy bueno. Lo que más nos define es resiliencia. Cuando creíamos que podíamos ir hacia arriba, llegó una derrota muy rara. Y luego no hemos parado de intentarlo”.

Necesitan el apoyo de la afición. “Al final, no sé cuánta gente irá, pero nos ayudaría un montón que viniese la máxima gente posible. Representamos un club y nos ayudaría ese apoyo”.

Importancia de seguir en Tercera RFEF. “Para nosotros, al final sería muy importante. Estamos muy a gusto en el equipo y en el club. Tercera RFEF es una categoría donde podemos competir, demostrar nuestro nivel y abrir la puerta del primer equipo. Es el sueño de cualquier, debutar con el primer equipo en el Reina Sofía”.