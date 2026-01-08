Tomi Lupido: de marcarle al Langreo, a ser 'cortado' por el Salamanca CF UDS
El jugador ya ha recibido la notificación por parte del club para que abandone la disciplina
La llegada de Miguel Cuesta y de Alex Gonpi al Salamanca CF UDS obliga al club charro a dar salidas. Y, según puede confirmar SALAMANCA24HORAS.COM, el club se ha puesto en contacto con Tomi Lupidio para informarle que será él el jugador cortado.
El salmantino, que el pasado domingo fue titular y marcó ante el Langreo, tendrá que buscarse nuevo acomodo en una decisión que no le ha sentado nada bien.
El club charro necesita una ficha senior para inscribir a sus nuevos fichajes y ha decidido que el 'sacrificado' sea el joven extremo charro.
