El Torneo de Carnaval de Balonmano Ciudad de Salamanca regresa el 16 de febrero

Salamanca acogerá el próximo lunes, 16 de febrero una nueva edición del Torneo de Carnaval de Balonmano Ciudad de Salamanca, una cita deportiva ya consolidada en el calendario de balonmano base de Castilla y León que volverá a reunir a clubes y jóvenes deportistas de distintas comunidades autónomas. Está organizada por el Club Balonmano Ciudad de Salamanca, en colaboración con el Ayuntamiento de Salamanca, que pone a su disposición instalaciones deportivas municipales en su apoyo a la promoción de esta disciplina en la ciudad.

La concejala de Deportes, Almudena Parres, y el presidente de dicho club salmantino, Manuel Carretero, han presentado esta mañana en el Consistorio salmantino el torneo que contará, en esta ocasión, con la participación de equipos procedentes de toda Castilla y León, Asturias y Extremadura, reforzando de este modo el carácter abierto y de convivencia del evento. El horario será aproximadamente entre las 10:00 y 21:00 horas.

La competición se disputará de manera simultánea en los pabellones deportivos municipales Río Tormes, Reina Sofía y el frontón cubierto de San José, así como en el centro de ocio y deportes José Martín Méndez de la localidad de Villares de la Reina, permitiendo un desarrollo fluido de la jornada y una amplia participación.

El Torneo de Carnaval Ciudad de Salamanca contará con las siguientes categorías: alevín mixto, infantil masculino y femenino, y cadete masculino y femenino. El sistema de competición se adaptará al número de inscritos en cada categoría, garantizando que todos los equipos disputen un mínimo de tres partidos. Al finalizar el torneo se entregarán premios a los tres primeros clasificados en cada categoría.

Cabe recordar que la última edición reunió a más de 500 deportistas, con actividad en cuatro pabellones de forma simultánea y más de diez horas continuadas de balonmano, cifras que reflejan la magnitud y el impacto del evento tanto a nivel deportivo como organizativo.