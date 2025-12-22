El Torneo Memorial Antonio Martiño “Toñete” se celebrará el 27 de diciembre en Ciudad Rodrigo

El delegado de Deportes del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, Víctor Gómez, junto a Iván Vicente (representante de la organización del Torneo) y Miguel y Adrián (representantes del Ciudad Rodrigo CF) han presentado la VII edición del Torneo Memorial Antonio Martiño “Toñete” que, en esta edición, ha dado un paso importante con un cambio de fechas, ya que tradicionalmente se disputaba en verano y ahora pasa a celebrarse en Navidad. Los partidos serán desde las 08:45 horas hasta las 20:00 horas el 27 de diciembre en los Campos Municipales de la Muge.

En la categoría Benjamín participan equipos como el Ciudad Rodrigo, el CD Pisuerga, la Academia Cuqui Silvani, Las Hurdes CF, el SCD Sabugal, el Deportivo Salamanca, el AD Villa de Moraleja, el Ronda Oeste, la UD El Espinar-San Rafael, el Sporting Zamora y el CD Parquesol. En categoría Alevín se dan cita equipos de gran nivel como Ciudad Rodrigo, Academia Cuqui Silvani, CD Pisuerga, AD Villa de Moraleja, Deportivo Salamanca y Las Hurdes CF, garantizando una competición atractiva y muy igualada.

Tras varias ediciones celebrándose de manera ininterrumpida, ha seguido en constante crecimiento, tanto en participación como en organización, lo que les ha convertido en uno de los torneos con mayor trayectoria municipal.

El delegado, Víctor Gómez, ha querido agradecer tanto a la organización del Torneo, representada por Iván Vicente, como al Ciudad Rodrigo CF, representados por Miguel y Adrián, la dedicación y el crecimiento que ha tenido el torneo año tras año lo que lo ha convertido en un fijo del calendario deportivo del municipio.