Traspié del Salamanca FS y goleada del Albense FS

El Salamanca Fútbol Sala tuvo un traspié en su pelea por el playoff a Segunda División. Los charros cayeron por 3-4 ante el River Sala Zamora en el encuentro disputado en el polideportivo Lazarillo de Tormes.

Los salmantinos respondieron en tres ocasiones a la ventaja zamorana con goles de Cristian Bernal y un doblete de Dani Montes. Sin embargo, en el último suspiro, el River Sala Zamora hizo el definitivo 3-4 y asestó un duro golpe a los de Chema Sánchez.

El Albense FS goleó al Concello de Begonte FS en la villa ducal. El equipo dirigido por Javier Hernández venció por 7-1 y se dio un festín en la pista. Marcos Martín abrió el marcador a los diez minutos de juego y Roberto González, Raúl Herrero y Guillermo Postigo sentenciaban antes del descanso con el 4-0. En el arranque de la segunda mitad, los visitantes hicieron su gol, pero el Albense FS no quiso ningún sobresalto y sentenció con un doblete de Jorge Blázquez y un tanto de Sergio Sánchez.