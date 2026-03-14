Traspié del Salamanca FS y goleada del Albense FS
Los de Chema Sánchez cayeron en el último suspiro ante el River Sala Zamora
El Salamanca Fútbol Sala tuvo un traspié en su pelea por el playoff a Segunda División. Los charros cayeron por 3-4 ante el River Sala Zamora en el encuentro disputado en el polideportivo Lazarillo de Tormes.
Los salmantinos respondieron en tres ocasiones a la ventaja zamorana con goles de Cristian Bernal y un doblete de Dani Montes. Sin embargo, en el último suspiro, el River Sala Zamora hizo el definitivo 3-4 y asestó un duro golpe a los de Chema Sánchez.
El Albense FS goleó al Concello de Begonte FS en la villa ducal. El equipo dirigido por Javier Hernández venció por 7-1 y se dio un festín en la pista. Marcos Martín abrió el marcador a los diez minutos de juego y Roberto González, Raúl Herrero y Guillermo Postigo sentenciaban antes del descanso con el 4-0. En el arranque de la segunda mitad, los visitantes hicieron su gol, pero el Albense FS no quiso ningún sobresalto y sentenció con un doblete de Jorge Blázquez y un tanto de Sergio Sánchez.
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