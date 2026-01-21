Tres equipos charros se cruzarán en el camino de ‘El Rifle’ Pandiani

Los banquillos del grupo octavo de Tercera RFEF contarán con un gran conocido del fútbol español. El uruguayo Walter Pandiani toma las riendas del Palencia CF para el resto de la temporada. “Garra, liderazgo y una idea clara: “lo mejor está por venir”. Palencia te espera, Rifle”, admiten con alegría desde el club morado.

El Palencia CF marcha en segundo puesto de la clasificación con 39 puntos, a dos del líder Atlético Tordesillas y con uno de ventaja sobre la UD Santa Marta y el Club Deportivo Guijuelo.

En la vigésimo cuarta jornada, el Guijuelo visitará La Nueva Balastera para medirse al Palencia CF y una jornada después será el conjunto morado el que viaja hasta Salamanca para enfrentarse al filial de Unionistas. En la penúltima jornada, el San Casto albergará un duelo clave en los puestos altos entre la UD Santa Marta y el Palencia CF.