Tres jugadores de la UD Santa Marta, en la convocatoria final de la Selección de Castilla y León

La Selección de Castilla y León de fútbol se medirá a Andalucía y Galicia en la primera ronda de la decimocuarta edición de la Copa de Regiones. Los choques tendrán lugar del 28 al 30 de noviembre en La Nueva Balastera y el Municipal Mariano Haro.

Y tres jugadores de la Unión Deportiva Santa Marta están en la lista final. Antonio Collado, Sergio Santos y Víctor Cascón han entrado en la citación final para representar al combinado regional.

En caso de pasar de ronda, la Selección de Castilla y León tendrá que jugar un choque única en fase intermedia el 28 o el 29 de enero.