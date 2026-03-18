Tres medallas de oro para la Escuela de Ciclismo Bejarana

Los pupilos de Moisés Dueñas ganaron dos pruebas en el tercer Memorial Estela Domínguez y una en La Alberca

Escuela de Ciclismo Bejarana
Escuela de Ciclismo Bejarana | FOTO Escuela de Ciclismo Bejarana

La Escuela de Ciclismo Bejarana participó durante el fin de semana en el tercer Memorial Estela Domínguez en Arroyo de la Encomienda y también en el trofeo BTT Escuelas en La Alberca. Los pupilos de Moisés Dueñas consiguieron tres oros, cuatro platas y cuatro bronces.

Álex Gómez se proclamó campeón en categoría promesa en Arroyo de la Encomienda y su compañero Raúl Sánchez también se colgó el oro en categoría principiante.

En la prueba disputada el domingo en La Alberca, David Sánchez fue el más rápido en la categoría alevín y se subió a lo más alto del cajón.

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