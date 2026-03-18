Tres medallas de oro para la Escuela de Ciclismo Bejarana

La Escuela de Ciclismo Bejarana participó durante el fin de semana en el tercer Memorial Estela Domínguez en Arroyo de la Encomienda y también en el trofeo BTT Escuelas en La Alberca. Los pupilos de Moisés Dueñas consiguieron tres oros, cuatro platas y cuatro bronces.

Álex Gómez se proclamó campeón en categoría promesa en Arroyo de la Encomienda y su compañero Raúl Sánchez también se colgó el oro en categoría principiante.

En la prueba disputada el domingo en La Alberca, David Sánchez fue el más rápido en la categoría alevín y se subió a lo más alto del cajón.