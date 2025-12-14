Tres puntos de oro para Unionistas en División de Honor

Dos victorias seguidas de Unionistas en División de Honor. Los blanquinegros vencieron por 3-2 al Colegio Diocesanos extremeño en el anexo al Reina Sofía.

El once titular de Unionistas estuvo formado por Montero en portería; Edu López, Nico Rincón, Eloy y Pedro López en defensa; Mansilla, Rodri y Ferreiro en la medular; y con Rozas, Mateo y Óscar Lorenzo como jugadores más adelantados.

Apenas se habían asentado los protagonistas en el verde y Unionistas ya ganaba 1-0 con un tanto de Óscar Lorenzo en el primer minuto de duelo. Los visitantes igualaban pasado el cuarto de hora y, en el minuto 21, Pedro López mandaba a la red el balón para volver a adelantar a los blanquinegros en el marcador.

Mediada la primera parte, el blanquinegro Rodri se marchó lesionado y Raúl Fuentes optó por Adrian Jorge para sustituirle. Y, cuando el choque llegaba al descanso, el conjunto visitante volvía a empatar (2-2).

El segundo tiempo volvió a ser muy igualado. Pero Unionistas ajustó atrás para no conceder con errores individuales. Y apareció de nuevo Óscar Lorenzo. El ‘9’ marcó de penalti a veinte minutos para el final y dio los tres puntos a los charros, que sufrieron por lo corto del resultado y con un chut de Adrian Jorge de que se fue al poste en el tiempo de descuento.