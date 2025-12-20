Tres puntos para el Salamanca FF y derrota del Navega

Fin de año muy diferente para el Salamanca Fútbol Femenino y para el Navega en Tercera RFEF. El equipo dirigido por María Gordo venció por 1-2 en el campo del filial del Olímpico de León. Los goles de Diana Sanz y Lucía Familiar encaminaron la victoria y las locales metieron el miedo en el cuerpo en el descuento.

Peor le fueron las cosas al Navega. Las escolares cayeron por 0-5 en el Municipal Vicente del Bosque ante la Bovedana. Las zamoranas cuajaron una buena primera mitad y mataron el duelo en los compases finales.