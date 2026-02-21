De tres en tres: Unionistas enlaza su tercer triunfo seguido

Nueva victoria de Unionistas. Los de Mario Simón van sumando de tres en tres para colocarse en la zona media de la tabla y lo hacen tras vencer por 2-0 al Arenas en el Reina Sofía. Serpeta en la primera mitad y Álvaro Gómez, de penalti, en la segunda parte dejaron los tres puntos en Salamanca.

El once titular de Mario Simón estuvo formado por Salvi en la portería; Gorjón, Abde Saidi, Vadik y Farru en defensa; Juanje, Juanma, Aarón y Álvaro Gómez en la medular; y con Serpeta y Chibozo como jugadores más adelantados.

Unionistas fue un equipo sobrio. Tardó en entrar a un partido en el que pasó poco. Pero la primera vez que tuvo ocasión, mordió. Aarón fue de izquierda hacia dentro para habilitar a Serpeta en el mano a mano. El ‘9’ no falló para poner el 1-0 en el minuto 18 de encuentro. El choque tuvo que pararse porque en la celebración se produjo un incidente en la grada con un espectador.

Chibozo jugó siempre una marcha más de lo que pedía el partido. Tan rápido en carrera como erróneo en la toma de decisiones en la zona decisiva. Hizo gol, pero el colegiado lo anuló por fuera de juego.

La segunda mitad comenzó con el Arenas mucho más metido en el choque. De hecho, Zabala tuvo una clara ocasión desde la frontal en un disparo que tocó en Vadik y se marchó fuera por poco.

Mario Simón tardaba en mover el banquillo pero, cuando peor se le ponía a Unionistas, llegó el penalti sobre Serpeta. Y Álvaro Gómez, con la tranquilidad que le caracteriza, mataba el partido desde los once metros para poner el 2-0 definitivo en el minuto 68. Fiesta en el Reina Sofía. Unionistas, con media salvación en el bolsillo a trece jornadas del final.