Triunfo de Laura Solares en Karrantza y gran actuación del Mirat Team

Laura Solares continúa con la racha de victorias del Mirat Team en la copa de España de Cx

Nuevo fin de semana de Copa de España y nuevas alegrías para el equipo Mirat, que volvió a dejar su sello en tierras vascas con dos pruebas exigentes: el sábado en Amurrio y el domingo en Karrantza.

Tras el parón por la primera concentración de pretemporada, hasta el norte se desplazaron la junior Carla Bañuls y las cadetes Laura Solares y Chavela González. En Amurrio, Bañuls rozó el podio con una cuarta posición, mientras que Solares terminó sexta en una jornada complicada.

El domingo, en un circuito plagado de barro, Laura Solares brilló con luz propia y logró su primera victoria de la temporada, cruzando la meta en solitario y estrenando su palmarés como cadete. Bañuls repitió cuarta plaza tras una gran remontada.

El próximo fin de semana, Carla debutará en el Campeonato de Europa, mientras el resto del equipo afrontará pruebas regionales y de pista.