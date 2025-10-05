Triunfo de Perfumerías Avenida para arrancar en Tercera FEB

Los dos equipos de Tercera FEB de baloncesto masculino. El Atlético Carbajosa participa este año en el grupo AA de la categoría y Perfumerías Avenida ha quedado encuadrado en el grupo AB.

Los azulones ganaron por 103-73 al Sigaltec en el anexo al pabellón de Würzburg. El partido llegó con una ventaja charra de doce puntos al descanso y, tras el paso por los vestuarios, el equipo de Jesús Gutiérrez fue un ciclón. Hernández, con 20 puntos, y McCarthy y Smith, con 19 puntos cada uno, encabezaron el ataque salmantino.

El Atlético Carbajosa jugó el domingo. Los de Manolo Rodríguez cayeron con claridad en la pista del Baskonia por 85-55.