Triunfo del Salamanca FS y derrota del Albense FS
Los de Chema Sánchez se llevaron los tres puntos en el último minuto en casa del Deportivo Laviana y los de la villa ducal cayeron por la mínima ante el líder
El Salamanca Fútbol Sala logró una importante victoria en el último minuto ante el Deportivo Laviana. Los charros vencieron 3-5 con goles de Ballano y Heras cuando el partido ya agonizaba. Los de Chema Sánchez llevaron controlado el partido (1-3) en la segunda mitad, pero la reacción local puso el empate a tres. Fue así, cuando el reloj ya agotaba su tiempo, cuando Ballano y Heras daban la victoria a los charros.
El Albense FS plantó cara al líder Leis Ponteveda FS pero se quedó de vacío con el 4-5 final. Los de la villa ducal, espoleados por su animosa afición, estuvieron en el duelo los cuarenta minutos y solo la mayor pegada visitante decidió el envite.
