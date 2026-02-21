Triunfo del Salamanca FS y derrota del Albense FS

El Salamanca Fútbol Sala logró una importante victoria en el último minuto ante el Deportivo Laviana. Los charros vencieron 3-5 con goles de Ballano y Heras cuando el partido ya agonizaba. Los de Chema Sánchez llevaron controlado el partido (1-3) en la segunda mitad, pero la reacción local puso el empate a tres. Fue así, cuando el reloj ya agotaba su tiempo, cuando Ballano y Heras daban la victoria a los charros.

El Albense FS plantó cara al líder Leis Ponteveda FS pero se quedó de vacío con el 4-5 final. Los de la villa ducal, espoleados por su animosa afición, estuvieron en el duelo los cuarenta minutos y solo la mayor pegada visitante decidió el envite.