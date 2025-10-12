Triunfos del Ciudad Rodrigo y del Béjar Industrial en la Regional de Aficionados

La Regional de Aficionados albergó el derbi charro entre el Helmántico y el Béjar Industrial. Los textiles se llevaron la victoria por 1-2 en el Alfonso San Casto en un choque muy bronco. El Helmántico, que jugó durante parte de la segunda mitad con uno menos, pudo empatar con un lanzamiento al palo en la última jugada del partido.

El Ciudad Rodrigo ganó por 3-0 al filial de la Ponferradina en el Francisco Mateos. Los mirobrigenses allanaron el camino en el arranque de la segunda mitad con goles de Maza y Sergi. A falta de diez minutos para el final, Javichi hizo el tercer tanto y sentenció el encuentro en tierras farinatas.

Imagen del Ciudad Rodrigo - Ponferradina B

Por último, el filial del Salamanca CF UDS empató a uno en casa de La Cistérniga. Los locales se adelantaron en el minuto 57 con un tanto de Víctor González y el equipo de Óscar Albo empató solo ocho minutos después por medio de Roberto Lázaro.