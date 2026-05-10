Dos triunfos y dos derrotas en la última jornada de la Regional de Aficionados

La última jornada del grupo B de la Regional de Aficionados dejó dos triunfos y dos derrotas para los equipos salmantinos.

El filial del Salamanca CF UDS, que ya había ascendido a Tercera RFEF, cerró la campaña con una victoria por 1-3 en casa del Cubillos con un hattrick de Lázaro.

También ganó el Béjar Industrial, que se impuso por 2-1 al Zamora B con una buena primera mitad del cuadro textil.

Las derrotas llegaron por parte del Ciudad Rodrigo y del CDF Helmántico. Los farinatos cayeron por 2-1 en casa del Noname y el juvenil Álex Sánchez volvió a ver puerta; mientras que el CDF Helmántico perdió por 0-4 ante el filial de la Ponferradina.