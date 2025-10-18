Triunfos de Perfumerías Avenida y de Atlético Carbajosa en Tercera FEB

Doble triunfo de los equipos charros de Tercera FEB. Tanto Perfumerías Avenida como el Atlético Carbajosa lograron la victoria en partidos con puntuación alta.

En el grupo AA, el Atlético Carbajosa venció por 88-92 al Blendio. Un excelente primer cuarto de los de Manolo Rodríguez allanó el camino (9-34), pero el paso de los minutos apretó el choque. En el tramo final, el Atlético Carbajosa supo resistir y se llevó la victoria con una buena actuación de Ramírez (23 puntos) y Doss (22 puntos).

Por su parte, Perfumerías Avenida fue un ciclón ante Santo Domingo Betanzos. Los azulones, que juegan en el grupo AB, apalizaron a su rival por 114-69 en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez en un partido sin historia desde el principio. Smith logró 28 puntos, Choithramani hizo 22 puntos y Kourouma aportó otros 21 (y 14 rebotes).