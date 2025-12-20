Triunfos de Salamanca FS y Albense FS

Tres puntos para el Salamanca Fútbol Sala y otros tres para el Albense FS. Los dos equipos charros de Segunda División B cerraron el año con victoria y sensaciones positivas.

Los de Chema Sánchez se impusieron por 1-3 en la pista del 5 Coruña FS. Los salmantinos se adelantaron con un tanto en propia puerta y los locales respondieron mediada la primera mitad. Sin embargo, un gol de Cristian Bernal puso de nuevo en ventaja al equipo charro. Tras el despacho, Alejandro Marcos mató el partido con el 1-3 final.

El Albense FS logró una gran goleada por 10-0 ante el Deportivo Laviana FS. Los de la villa ducal fueron un ciclón en ataque y tenían el partido ya ganado al descanso. Jorge Blázquez, Juan Diego, Guillermo Postigo y Raúl Herrero vieron puerta por partida doble y también marcaron Sergio Sánchez y Álvaro Caminero.