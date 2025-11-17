El tropiezo del Salamanca CF UDS le hace perder comba con el playoff

La derrota del Salamanca CF UDS en el estadio Helmántico ante el Real Ávila hace que el equipo de Jorge García pierda comba con los puestos del playoff. Actualmente, los charros son séptimos, a tres puntos del Bergantiños (quinto clasificado).

Por arriba, la Gimnástica Segoviana lidera la tabla en Segunda RFEF con 24 puntos, uno más que el Deportivo Fabril. El Oviedo Vetusta, que perdió tras un año invicto, cae al tercer puesto con 22 puntos. El Real Ávila, con 21, y el Bergantiños, con 20, cierra la zona de privilegio.

La próxima jornada, el Salamanca CF UDS visita el campo del Marino de Luanco (17:00 horas). Los asturianos marchan un puesto y un punto por debajo del equipo salmantino.