La UD Santa Marta arranca la Tercera RFEF con victoria

Tres puntos para la Unión Deportiva Santa Marta. El equipo dirigido por Mario Sánchez inició con el pie derecho la temporada en Tercera RFEF y venció por 1-3 al Mojados a domicilio.

El once tormesino estuvo formado por Saldaña en la meta; Diego Alonso, Villardón, Antonio David y Razvan en defensa; Santos, Alonso y Cascó en la medular; y arriba Mini Súper, Gabi y Coque.

La media hora inicial de la UD Santa Marta fue muy buena. Gabi vio cómo el colegiado le anulaba un gol. Ni se inmutó. Solo un minuto después marcaba otro, esta vez válido, para adelantar a los tormesinos. Y Razvan, en el minuto 32, soltaba un latigazo para hacer el 0-2.

El regreso del descanso coincidió con los peores minutos del Santa Marta. No solo porque el Mojados recortarse a los cuatro minutos de la reanudación, sino porque Saldaña también tuvo que evitar el empate en el minuto 66.

Pero, en el minuto 85, Diego Alonso mandaba a la red una falta sacada por Razvan y sellaba la victoria por 1-3 del Santa Marta en Mojados.