La UD Santa Marta cae en casa ante el Mirandés B

Derrota de la Unión Deportiva Santa Marta en Tercera RFEF. Los tormesinos cayeron por 0-2 en el Alfonso San Casto ante el Mirandés B y pagaron caros los minutos previos al descanso.

El once titular tormesino estuvo formado por Saldaña bajo palos; Diego Alonso, Hugo Villardón, Puyi y Vicen Lerma en defensa; Mayo, Cascón y Alonso en la medular; y Chopi, Galván y Gabi como jugadores más adelantados.

Los primeros minutos de la UD Santa Marta fueron buenos y Gabi y Mayo merodearon el tanto. Pero el paso de los minutos fue cambiando el peligro de portería y el Mirandés B estuvo mucho más certero. En el tramo final de la primera mitad, minutos 41 y 44, los visitantes golpeaban por partida doble y se marchaban 0-2 a los vestuarios.

En el intermedio, Mario Sánchez realizó un triple cambio con la entrada de Collado, Santos y Tariku por Gabi, Mayo y Alonso. Sin embargo, el Santa Marta no estuvo cómodo. Tampoco con la inclusión de Coque y Razvan durante la segunda mitad en un día aciago para los tormesinos.