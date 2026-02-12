La UD Santa Marta comunica a Christian Mayo que no cuenta con él

La Unión Deportiva Santa Marta le ha comunicado al centrocampista Christian Mayo que no cuenta con él para la recta final de la campaña. El camerunés tan solo ha jugado tan solo 253 minutos esta campaña en Tercera RFEF.

El pivote defensivo ha disputado dos encuentros como titular (La Virgen del Camino y Mirandés B) y apenas tenía presencia en el esquema de Mario Sánchez, quien confía más en Alonso, Santos o Cascón en la medular.

El conjunto tormesino se mide este sábado, a las 16:15 horas, al Colegios Diocesanos en el Alfonso San Casto. La UD Santa Marta marcha en tercera posición de la tabla, a tres puntos de los líderes Atlético Tordesillas y Palencia CF.