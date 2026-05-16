La UD Santa Marta y el Guijuelo dejan la eliminatoria abierta para la vuelta

Todo abierto para la vuelta. La UD Santa Marta y el Guijuelo empataron a uno en el San Casto y se jugarán el pase en el Municipal Luis Ramos.

El ambiente en la previa y en las gradas del San Casto fue de festividad y buen rollo entre ambas aficiones. Una vez comenzó el partido, el Guijuelo jugó treinta minutos de grandísimo ni el y pudo dejar la eliminatoria sentenciada.

Los chacineros acortaban su distancia entre líneas para robar y dañar al Santa Marta. Kike López gozó de dos ocasiones claras; José Ruiz, solo ante Saldaña para fusilar, se topó con el poste; y Kinateder probaba fortuna desde lejos para encontrarse con la estirada de Saldaña.

A la media hora, el resultado se desniveló. Mal pase de Santos, Rober que está muy atento y supera a Saldaña de vaselina. 0-1. Alegría en el bando visitante y resultado corto para lo visto en la primera mitad.

Los cambios en el descanso le dieron resultado a Mario Sánchez. Puyi asentó la defensa y Collado desató el ataque. El abulense igualaba el duelo en el minuto 56 tras un gran pase de Chopi.

En el cuarto de hora decisivo, Saldaña y Johan evitaron la victoria de los dos equipos y todo se decidirá en el Municipal Luis Ramos.