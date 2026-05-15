La UD Santa Marta y el Guijuelo se encuentran en el primer combate por el camino a la Segunda RFEF

Dos de los aspirantes al ascenso a Segunda RFEF son de Salamanca. Y se verán las caras en la primera eliminatoria del grupo castellano y leonés. La Unión Deportiva Santa Marta y el Club Deportivo Guijuelo jugarán este sábado la ida en el Alfonso San Casto. El choque dará inicio a las 17 horas.

Los tormesinos acabaron en quinta posición en el grupo octavo; los chacineros fueron segundos y lograron su plaza en la Copa del Rey. Pero ahora todo se reduce a una eliminatoria de dos partidos.

El técnico Mario Sánchez cuenta en sus filas con jugadores con experiencia en este tipo de encuentros como Coque, Razvan o Martín Galván. El golpeo de balón del mexicano puede ser definitivo en dos encuentros que se prevén muy ajustados.

El Guijuelo llega con futbolistas como Cristóbal, Álex García o Alberto Martín. "Estas semanas son muy bonitas. La presión es un poco la que te quieras poner", explica Rodrigo Hernando en rueda de prensa.