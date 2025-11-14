La UD Santa Marta, el Guijuelo y Unionistas B alcanzan su primer tercio de la temporada en Tercera RFEF

Los tres equipos charros de la Tercera RFEF saltarán al verde este sábado para disputar la decimoprimera jornada y así cumplir el primer tercio de la temporada.

Los primeros en saltar al verde serán la Unión Deportiva Santa Marta y el Club Deportivo Guijuelo. A partir de las 15:45 horas, los tormesinos jugarán en los exigentes Los Dominicos ante La Virgen del Camino y los chacineros buscarán los tres puntos en casa del filial del Mirandés.

Los dos quieren el triunfo antes de que el domingo se juegue el duelo por el liderato entre el Palencia Cristo Atlético y el Palencia, que les puede hacer acercarse al primer puesto o bien escalar puestos en la tabla clasificatoria.

A las cuatro de la tarde llegará el turno del filial de Unionistas. Los blanquinegros, con cambio en el banquillo esta semana, recibirán al Júpiter Leonés en Las Pistas. Una victoria sacaría al filial salmantino del descenso; una derrota sería un golpe muy duro para Unionistas B.