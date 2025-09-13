UD Santa Marta se impone frente a la Cultural B en un sábado con hasta tres partidos de Tercera RFEF

Este sábado 13 de septiembre, Salamanca ha sido el escenario en el que disputarse hasta tres partidos de Tercera RFEF.

Uno de ellos, el encuentro entre Unionistas B y Atlético Mansillés. Ninguno de los clubes ha podido sentirse victorioso tras el juego, pues han quedado en tablas sin llegar a estrellar el balón contra ninguna de las dos porterías.

No puede decir lo mismo el UD Santa Marta, que se ha impuesto ante la Cultural B con un 2-0. Fue su capitán, Santos, quien estrenó el marcador en el minuto 17 del encuentro; el segundo tanto llegó ya en la segunda parte, minuto 60, también de su mano, tras un pase largo de Vicen Lerna. El UD Santa Marta suma así tres puntos más en la clasficiación.

Asimismo, se ha disputado el partido entre el Club Deportivo Guijuelo y La Virgen del Camino. En este caso, el encuentro se ha saldado también en tablas, pero con dos tantos en los marcadores de ambos equipos (2-2). En el caso del club charro, ambos goles han sido logrados por Rober.