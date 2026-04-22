La UD Santa Marta, muy pendiente del partido aplazado del Atlético Mansillés

La Unión Deportiva Santa Marta juega un partido muy importante este jueves. No es que el equipo de Mario Sánchez salte al verde, sino que mirará muy atento lo que suceda en el duelo entre el Atlético Mansillés y la SD Almazán (17 horas).

Los tormesinos marchan quintos en la tabla clasificatoria y marcan la zona de playoff con 57 puntos. Siete menos tiene el Atlético Mansillés, que tiene el partido aplazado para poder recortar y colocarse a cuatro puntos a falta de tres jornadas.

El sprint final para la Unión Deportiva Santa Marta será ante el Becerril a domicilio, contra el Palencia CF en el Alfonso San Casto y el último duelo en Almazán.