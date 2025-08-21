La UD Santa Marta pierde a Del Río dos meses
El portero se lesionó en el hombro y se estima que no esté disponible hasta finales de octubre o principios de noviembre
Contratiempo para la Unión Deportiva Santa Marta. El conjunto tormesino se queda sin uno de sus porteros hasta finales de octubre o principios del mes de noviembre.
Sergio del Río se ha lesionado en el hombro y será baja al menos dos meses, por lo que Saldaña se queda como meta titular en las primeras semanas de competición liguera.
El equipo dirigido por Mario Sánchez se mide este sábado, a partir de las 19:30 horas en el San Casto, al Atlético Tordesillas en un nuevo partido amistoso.
También te puede interesar
Lo último