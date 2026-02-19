La UD Santa Marta hace del San Casto un fortín

La buena temporada de la Unión Deportiva Santa Marta tiene un secreto: el Alfonso San Casto. Los tormesinos han convertido su casa en un fortín y suman 29 puntos, los mismos que el Palencia CF y el Atlético Tordesillas. Los tres son los mejores equipos de locales en el grupo octavo de la Tercera RFEF.

El conjunto dirigido por Mario Sánchez ha logrado ganar nueve partidos en el Alfonso San Casto, ha empatado dos y tan solo ha caído en una ocasión como local. Además, los aficionados locales han gritado gol en 22 ocasiones y la UD Santa Marta solo ha encajado seis tantos.

Esta jornada, el Santa Marta jugará a domicilio. El domingo, a las 16:30 horas, los tormesinos visitan Villaralbo para enfrentarse al equipo zamorano en Los Barreros.