La UD Santa Marta, el segundo ataque más goleador de la Tercera RFEF

La Unión Deportiva Santa Marta marcha en cuarto lugar del grupo octavo de la Tercera RFEF. El conjunto tormesino cuenta con 23 puntos en su casillero y está a tres de los líderes Atlético Tordesillas y Palencia CF.

Uno de los puntos fuertes del equipo de Mario Sánchez está en el ataque. En once partidos, la UD Santa Marta ha anotado dieciocho goles y solo ha marcado más el Palencia CF (20 tantos).

La mitad de las dianas las han logrado entre Santos (5) y Chopi (4). El capitán y ‘pichichi’ del equipo se expresaba en SALAMANCA24HORAS.COM con anterioridad sobre su facilidad para ver portería: “Me encuentro en buen momento personal. Es mi temporada más goleadora, en las últimas cuatro temporadas había metido tres goles. Me ha pasado a mí y le podría haber pasado a cualquier otro”.

El resto de anotadores de la UD Santa Marta se reparten con Razvan (2), Gabi, Diego Alonso, Richardson, Antonio David, Antonio Collado, Galván y un tanto en propia puerta.

El sábado, a las 16:15 horas, la UD Santa Marta recibe en el Alfonso San Casto al filial del Mirandés. Una victoria de los tormesinos les haría dormir colíderes esa misma noche.