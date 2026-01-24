La UD Santa Marta tropieza ante el filial de la Cultural

La Unión Deportiva Santa Marta cayó por 1-0 ante el filial de la Cultural en el Área Deportiva de Puente Castro. Los de Mario Sánchez encajaron el 1-0 a los diez minutos y Saldaña tuvo que estar muy activo antes del descanso. Gabi y Villardón tuvieron el empate en la segunda mitad, pero no la puntería.

El encuentro entre Unionistas B y el Atlético Mansillés, que también estaba fijado para este sábado, no se disputó y quedó aplazado por la RFCyLF.

Para el domingo quedará el choque entre el Guijuelo y La Virgen del Camino. El Municipal Luis Ramos acogerá el envite entre ambos conjuntos a partir de las 16:30 horas.