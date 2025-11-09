La UD Santa Marta valora la incorporación de Jonathan Martín como director deportivo
El terremoto interno en la Unión Deportiva Santa Marta puede conllevar numerosos cambios en la parcela deportiva.
Según ha podido conocer SALAMANCA24HORAS.COM, el equipo tormesino valora la incorporación de Jonathan Martín como nuevo director deportivo.
Lo que sí es seguro es el adiós de Alejo Gil como entrenador del Juvenil A, equipo al que deja en el puesto de ascenso a División de Honor.
