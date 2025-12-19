Última jornada del año para el Santa Marta, el Guijuelo y Unionistas B

Los tres equipos salmantinos del grupo octavo de la Tercera RFEF cierran este sábado el año 2025. Y lo harán con intereses muy distintos en la clasificación.

Abrirá la jornada el filial de Unionistas, que necesita reaccionar para acercarse a la zona de salvación. Los de Sergio Hernández marchan en penúltima posición y están a cinco puntos de la zona de permanencia. Este sábado, a las 16 horas, se ven las caras con el Villaralbo en tierras zamoranas.

Quince minutos después, la Unión Deportiva Santa Marta buscará los tres puntos para seguir en la zona alta de la tabla ante el Becerril. Los de Mario Sánchez son cuartos y están a cuatro puntos del primer puesto de la clasificación.

Por último, el Guijuelo tendrá una difícil salida. A las 17 horas, los de Dani Romo se verán las caras con el Palencia Cristo Atlético en La Nueva Balastera. Los dos equipos están en la zona de playoff y los chacineros podrían incluso ser líderes si ganan y pierde el Atlético Tordesillas.