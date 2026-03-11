Las dos últimas jornadas de División de Honor, con horario unificado

La Real Federación Española de fútbol ha anunciado los horarios unificados para las jornadas número 33 y 34 de la División de Honor juvenil. La penúltima jornada se disputará el domingo 26 de abril a las 16:30 horas y la última fecha se jugará el domingo 3 de mayo a las 16:30 horas.

“Fijar el siguiente horario unificado para la celebración, en las dos últimas jornadas de los 7 grupos del Campeonato Nacional de Liga de División de Honor Juvenil, de aquellos encuentros cuyos resultados puedan tener trascendencia en la determinación de los puestos 1º y 2º de la liga regular de cada grupo, así como en la determinación de las plazas de descenso de cada grupo a Liga Nacional Juvenil”, explican desde la propia RFEF.

Por lo tanto, Unionistas jugará las dos últimas jornadas en dichos horarios salvo que ya esté salvado el equipo de Raúl Fuentes y ni el Unión Adarve ni el Trival Valderas se jueguen ningún objetivo clasificatorio.