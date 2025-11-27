Los últimos meses de Rabadán en Unionistas: jugó lesionado y anotó el gol de la ‘salvación’ en Lezama

David Rabadán tuvo que tomar una decisión en los meses finales de la campaña pasada: pensar en su equipo o pensar en su salud. Y decidió pensar en Unionistas. El centrocampista, ahora en las filas del Ourense, jugó lesionado del menisco en las últimas jornadas y logró el importantísimo gol en Lezama que dio más de media salvación a Unionistas.

En el tramo de su recuperación. “Cuando acabé la temporada en Salamanca me operé del menisco, de una roturilla que tenía. La recuperación iba a ser de un mes y pico, pero se me complicó en el último tramo con una inflamación. Con la doctora valoramos que igual era una fístula y me tuvieron que volver a abrir. Ahora ya estoy en el tramo final de la recuperación. Tengo muchas ganas de volver a jugar”.

¿Cómo se prepara un futbolista mentalmente en esta situación? “Es difícil. Hay que tener paciencia y haciendo las cosas bien. Físicamente es duro porque hay momentos que tienes dolores de estar parados. Hay que meterle fuerza a la pierna y te empiezan a doler otras cosas por el parón”.

'No' a la renovación en Unionistas, fichaje frustrado en Marbella y acaba en Ourense. “Yo tenía un acuerdo firmado con el Marbella. Creía que era un nuevo reto. Al llegar allí vieron la situación de mi rodilla y querían cambiar las condiciones del contrato. Valorando con mi representante elegimos no seguir. Llegué a Ourense porque conocía el cuerpo técnico y me dieron confianza”.

Su gol en Lezama valió media salvación. “Fue un alivio. No habíamos ganado fuera de casa y necesitábamos ganar por la situación en la clasificación. Es un gol que valió una salvación y lo guardo con mucho cariño”.

Pudo operarse en los últimos meses y puso por delante el compromiso con Unionistas a su salud. “Esos últimos meses tenía muchas molestias, pero en la situación límite en la que estábamos no me quería perder ni un minuto. Decidí aguantar hasta final de temporada y luego operarme en verano. Tenía mucha responsabilidad para que se salvase Unionistas. No quería perderme ni un minuto para ayudar a Unionistas en la salvación”.

¿Cómo ves a Unionistas desde la distancia? “Empezó muy mal. Pero es un equipo que va con muy buena dinámica y me alegro mucho de todo lo bueno que pase”.

El partido del sábado. “Me gustaría vivirlo desde dentro. Desde fuera, espero que la dinámica que llevamos nosotros y nuestro trabajo de sus frutos y sigamos consiguiendo cosas positivas”.