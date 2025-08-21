“UnioBaby”, el carné gratuito para los recién nacidos en la provincia de Salamanca

La última iniciativa de Unionistas va dirigida a los recién nacidos. El club blanquinegro ha decidido regalar el carné de la presente temporada a todos los bebés que nazcan en la provincia de Salamanca desde el pasado 1 de julio de 2025 hasta el 30 de junio de 2026.

“Para ello se creará una nueva categoría, la denominada “UnioBaby”, en la que el recién nacido contará con un número de socio de la presente temporada y con la fecha de antigüedad del día que se retire el carné en la tienda oficial del club”, explican desde Unionistas de Salamanca.

Los padres interesados en que sus progenitores formen parte del club tienen que presentar el certificado de nacimiento y recibirán el carné de socio del club, que no dispondrán de un asiento asignado de forma específica en el Reina Sofía. Por ello, los carnés emitidos no contarán para la asistencia de cada partido ni restarán disponibilidad de entradas para los partidos que Unionistas dispute como local.