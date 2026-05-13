Unionistas abre el abanico al 'plan B' en el banquillo

Antonio Paz ya se encuentra inmerso en el mercado de entrenadores para la próxima temporada. El director deportivo de Unionistas movió ficha con Mario Simón la pasada semana para conocer las impresiones del técnico, tal y como adelantó SALAMANCA24HORAS.COM.

El técnico mostró su predisposición en seguir con las conversaciones, pero no ha habido más avances. En el club, lejos de ser tajantes, ya han comenzado a mover ficha. No es que le cierren la puerta a Mario Simón, sino que buscarán el feeling con posibles sustitutos para no dilatar mucho más la decisión.

Dentro de Unionistas tienen claro que Mario Simón va a esperar hasta final de temporada en búsqueda de nuevos clubes y en el club también expresan que la decisión del entrenador de la campaña 2026/27 no puede dilatarse en el tiempo. Entre el tira y afloja de unos y otros, Antonio Paz ya tiene una lista con entrenadores.