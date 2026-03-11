Unionistas abre la convocatoria a la nueva presidencia

En las próximas semanas, Unionistas tendrá nuevo presidente. Este miércoles se ha puesto fin al mandato de Roberto Pescador, que ha tomado las decisiones en los últimos tres años, y ahora habrá que esperar para conocer quién o quiénes quieren hacerse cargo del club.

Tal y como adelantó el pasado 4 de febrero SALAMANCA24HORAS.COM, Miguel Ampuero y Luis Delgado encabezarán una lista. Junto a ellos estarán Flavio Martín o el actual directivo Antonio Jiménez.

El jueves 19 de marzo se iniciará el plazo para presentar las candidaturas y se cerrará el martes 24. El sábado 28 será el último día para reclamar las candidaturas y el martes 31 de mayo se oficializará la proclamación definitiva de las candidaturas presentadas.

En el caso de que haya más de una candidatura, los socios de Unionistas votarán el domingo 12 de abril para elegir a su nuevo presidente.

En estos momentos, el club pasa a regirse como Junta Electoral con el presidente Javier Sánchez Bernal y los vocales Beatriz Álvarez y Jaime García.