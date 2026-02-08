Unionistas abre seis puntos de brecha con el descenso

La victoria de Unionistas ante el Ourense CF por 1-0 coloca a los charros con treinta puntos en el casillero. Y no solo eso, sino que con los resultados de esta jornada, el conjunto dirigido por Mario Simón abre una brecha de seis puntos con los puestos de descenso.

En la próxima jornada, Unionistas visitará Tajonar para medirse al filial de Osasuna, que está en la zona roja. El choque dará inicio el domingo a las 12 horas.

Posteriormente, los blanquinegros tendrán dos compromisos más muy importantes para dejar más lejos el descenso: reciben al Arenas de Getxo en el Reina Sofía y cierran febrero con la visita al Cacereño.