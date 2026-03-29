Unionistas se acerca a la salvación matemática en Primera RFEF

Unionistas se impuso por 3-1 al Arenteiro en el estadio Reina Sofía y ya descuenta jornadas para lograr la salvación matemática en Primera RFEF. Los golazos de Artola y Aarón Piñán en la primera mitad y el definitivo 3-1 de Chibozo alegraron la tarde a la parroquia charra.

Ahora, Unionistas alcanza los 41 puntos en Primera RFEF y la permanencia matemática estará en torno a los 45 o 46 puntos. Una cifra asumible para los pupilos de Mario Simón en las ocho jornadas finales.

El próximo domingo, Unionistas visitará al Zamora en el Ruta de la Plata. El duelo está fijado a las 16 horas y ya hay más de mil aficionados salmantinos con entrada para el envite.