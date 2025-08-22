Unionistas y AD Mérida se vuelven a ver las caras en el Memorial UDS

El Memorial UDS tuvo que cambiar de escenario de forma exprés. El choque entre Unionistas y AD Mérida estaba previsto para el viernes a las 20 horas en el estadio Reina Sofía y, debido al mal estado del terreno de juego, se jugará finalmente este viernes a las 19:15 horas en Las Pistas del estadio Helmántico.

Será un duelo con contenido benéfico. Todo lo recaudado con las entradas servirá para ayudar a los afectados por los graves incendios sucedidos en Castilla y León en las últimas fechas. Para ello, Unionistas también habilitará unas huchas a la entrada del recinto.

En lo meramente deportivo, el equipo dirigido por Oriol Riera se verá las caras con un rival de su misma categoría. El técnico catalán no podrá contar con los lesionados Aarón Piñán y Steffan Witmer y sube del filial a Huguito, Tomás y Toni Aznar.