Unionistas y el aliento de mil aficionados, a conquistar Cáceres

El mes de febrero de Unionistas ha sido impecable con nueve puntos de nueve posibles. Y puede ser de matrícula de honor si el equipo blanquinegro vence en Cáceres. Este sábado, a las 16:15 horas, el conjunto charro se ve las caras con el Cacereño en el campo municipal Príncipe Felipe.

Mario Simón ya avisó tras el choque ante el Arenas Club en casa. “El partido de Cáceres es el más difícil que nos queda en la segunda vuelta”, expresaba el entrenador unionista.

La afición salmantina, que siempre viaja fuera para acompañar a su equipo, meterá a mil personas en campo rival para alentar a los suyos en busca del cuarto triunfo seguido.

Y los jugadores quieren devolverle el esfuerzo. “Eso es otra locura más de ellos. Ya me sorprendió cuando, hace dos semanas, en Pamplona se les escuchaba tanto. Mil a Cáceres me parece una locura”, asegura Salvi.

El Cacereño llega a la cita en puestos de descenso y con nueve puntos de desventaja respecto a Unionistas. Los extremeños solo han marcado ocho goles como locales, pero quieren dar un paso adelante para salir de la zona roja de la tabla.