Unionistas, atento a la situación de Marcos Moreno

Marcos Moreno fue uno de los nombres por los que se interesó Unionistas en el mercado de invierno y, según puede adelantar SALAMANCA24HORAS.COM, vuelve a estar en el radar el club charro. El jugador ha pedido salir del Talavera, tal y como ha desvelado CMM Deportes, pero no está tan clara su marcha de El Prado.

En caso de que el Albacete rompa la cesión de Marcos Moreno en el Talavera, Unionistas se lanzará para intentar firmar al delantero manchego de 21 años.

Hasta el momento, Marcos Moreno ha jugado 960 minutos entre Primera RFEF y Copa del Rey y ha marcado tres dianas.