Unionistas avanza en el fichaje del entrenador Mario Simón

El desenlace final sobre el entrenador de Unionistas está cerca. Mario Simón está cerca de fichar por el club blanquinegro, tal y como puedo adelantar SALAMANCA24HORAS.COM.

El entrenador madrileño, de 44 años, llega procedente del Intercity y también tiene pasado en el Real Murcia.

El club apuesta por el madrileño para sustituir a Oriol Riera, que se marchó a tierras croatas tras tres jornadas ligueras.