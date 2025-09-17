Unionistas avanza en el fichaje del entrenador Mario Simón
El entrenador madrileño, de 44 años, llega procedente del Intercity
El desenlace final sobre el entrenador de Unionistas está cerca. Mario Simón está cerca de fichar por el club blanquinegro, tal y como puedo adelantar SALAMANCA24HORAS.COM.
El entrenador madrileño, de 44 años, llega procedente del Intercity y también tiene pasado en el Real Murcia.
El club apuesta por el madrileño para sustituir a Oriol Riera, que se marchó a tierras croatas tras tres jornadas ligueras.
También te puede interesar
Lo último