Unionistas avanza en la renovación de De la Nava
El director deportivo, Antonio Paz, y el ‘10’ ya se han dado la palabra para ampliar el contrato
Durante la tarde de este jueves se ha producido una reunión entre el director deportivo de Unionistas, Antonio Paz, y el futbolista Carlos de la Nava. El propio Antonio Paz le ha trasladado al ‘10’ su visión de prorrogar su contrato con Unionistas y el atacante también ha admitido su deseo de seguir ligado al club salmantino, tal y como ha podido confirmar SALAMANCA24HORAS.COM.
Ahora quedará ponerle cifras al acuerdo y cerrar el trato con la firma entre ambas partes para sellar la continuidad del ‘10’ en el equipo unionistas por, al menos, una temporada más.
Este movimiento se une al de Álvaro Gómez que, como ya adelantó Carlos Cuervo en Salamanca RTV al día, también ha sido tentado para renovar por el propio Antonio Paz.
